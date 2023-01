नई दिल्‍ली. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ. भारत ने महज 57 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अक्षर पटेल (Axar Patel) और सूर्यकुमार यादव (SuryaKumar Yadav) ने पारी को संभालने की जिम्‍मेदारी अपने कंधों पर ली. दोनों बैटर ने छठे विकेट के लिए 40 गेंदों में 91 रन की पार्टनरशिप कर दी. सूर्य ने 36 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्‍के शामिल थे. वहीं, अक्षर पटेल ने 57 गेंदों में 65 रन बनाए. अपनी आतिशी पारी में अक्षर ने 6 छक्‍के और 3 चौके जड़े.

अक्षर टीम को जीत तो नहीं दिला पाए लेकिन, जिस अंदाज में उन्‍होंने बैटिंग की उससे फैंस की तबीयत खुश हो गई. खासतौर पर अक्षर ने जिस तरह श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) की गेंदों पर छक्‍के जड़े. 13 ओवर में भारत का स्‍कोर पांच विकेट के नुकसान पर 98 रन था और अक्षर 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर क्रीज पर थे. 14वां ओवर हसरंगा फेंकने आए. अक्षर ने उनकी शुरुआती 3 गेंदों पर छक्‍के जड़ दिए. ओवर की पांचवीं गेंद पर सूर्यकुमार ने भी एक जोरदार छक्‍का लगाया. हसरंगा के इस ओवर में कुल 26 रन बने. अक्षर ने अपनी फिफ्टी भी छक्‍के के साथ पूरी की.

IND vs SL: मेंडिस-शनाका ने तेज गेंदबाजों का खोल दिया धागा, पर कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, ये तो…

🗣️🗣️ @akshar2026 talks about his valiant quick-fire maiden T20I fifty, those 3 sixes off Hasaranga & shares a special message for #TeamIndia fans ahead of the #INDvSL T20I series decider in Rajkot 👌🏻👌🏻 pic.twitter.com/IwhnVHkEvk

— BCCI (@BCCI) January 6, 2023