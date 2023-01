VIDEO: केएल राहुल की वापसी मुश्किल! नए उपकप्तान ने मैच से पहले दिखाया दम

नई दिल्ली. भारतीय टी20 टीम के नवनियुक्त उप-कप्तान सूर्यकुमार यादव श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले ही अपना दम दिखा रहे हैं. सूर्यकुमार यादव को केएल राहुल की जगह उप कप्तानी सौंपी गई है. पिछले साल सूर्यकुमार यादव का परफॉर्मेंस टी20 में जहां बेहद शानदार रहा है तो वहीं, दूसरी तरफ केएल राहुल औसत से भी कम रहे हैं. अब श्रीलंका के खिलाफ नए साल में टीम इंडिया बड़े बदलावों के साथ उतरने वाली है. ऐसे में उपकप्तान सूर्यकुमार यादव पहले टी20 मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में अपना दम दिखाते हुए नजर आए. अगर सूर्यकुमार यादव अपना फॉर्म जारी रखते हैं तो ऐसे में केएल राहुल का टी20 टीम में उपकप्तान के रूप में वापस आना मुश्किल है.

भारत और श्रीलंका के बीच आज यानी 3 जनवरी को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे मैच खेला जाना है. इस मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने वानखेड़े स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया. उन्होंने अपने शानदार शॉट्स और फॉर्म की झलक फैन्स को दिखाई. बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सूर्यकुमार यादव की प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह शानदार शॉट्स नेट्स में खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

बीसीसीआई ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ”एक नया साल एक नई शुरुआत एक नया उप-कप्तान सूर्यकुमार यादव. श्रीलंका T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया ने मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया.”

A new year 🗓️

A new start 👍🏻

A new Vice-captain – @surya_14kumar – for the Sri Lanka T20I series 😎#TeamIndia had their first practice session here at Wankhede Stadium ahead of the T20I series opener in Mumbai 🏟️#INDvSL | @mastercardindia pic.twitter.com/qqUifdoDsp

— BCCI (@BCCI) January 2, 2023