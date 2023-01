नई दिल्‍ली. तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत की टीम ने 317 रनों से जीत दर्ज कर श्रीलंकाई टीम को चारों खाने चित कर दिया. यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के अंतर के लिहाज से अबतक की सबसे बड़ी जीत है. विराट कोहली (Virat Kohli) भारत की जीत के नायक बनकर उभरे. पूर्व कप्‍तान ने सर्वाधिक 110 गेंदों पर 166 रनों का योगदान दिया. शतक लगाने के बाद विराट और भी घातक हो गए. 100 से लेकर 166 रन तक पहुंचने के लिए उन्‍होंने महज 25 गेंदों का सामना किया. इस मैच में भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) से भी गेंदबाजी कराई.

श्रेयस अय्यर ने अपने इस ओवर में महज दो रन दिए. अय्यर की कसी हुई गेंदबाजी से स्‍वयं विराट कोहली भी हैरान दिखे. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अय्यर की गेंदबाजी पर विराट स्लिप में खड़े हैं. उनकी धांसू गेंदबाजी से बैटर आउट होते-होते बचा. स्पिल में खड़े विराट के अय्यर की इस कसी हुई गेंदबाजी को देखकर होश उड़ गए. फैन्‍स भी विराट के इस रिएक्‍शन को काफी पसंद कर रहे हैं.

मैच में विराट कोहली के अलावा शुभमन गिल ने भी शतक ठोक दिया. उन्‍होंने 97 गेंदों पर 116 रन बनाए. गिल ने कप्‍तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी बनाई. भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 391 रनों का विशाल लक्ष्‍य दिया था. जवाब में दासुन शनाका की कप्‍तानी वाली लंकाई टीम 73 रन पर ही ऑलआउट हो गई.

Shreyas Iyer Can Bowl too

Can get 2-3 overs from him#ViratKohli pic.twitter.com/4teBg5ejT1

— Cric-Crazy Lad (@CricCrazyLad) January 15, 2023