IND vs SL: ईशान किशन ने दूसरे टी20 से पहले कहा- मैं हूं ना, सिराज और कुलदीप ने भी दम भरा, Video

धर्मशाला. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच (India vs Sri Lanka) कुछ देर बाद शुरू होने वाला है. तीन मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया (Team India) 1-0 से आगे है. पहले मैच में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. इसके अलावा श्रेयस अय्यर (Shreya Iyer) ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा था. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में भारतीय टीम यदि आज होने वाले मैच में जीत हासिल कर लेती है, तो सीरीज पर भी कब्जा कर लेगी. इससे पहले टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था.

बीसीसीआई (BCCI) ने सोशल मीडिया पर भारतीय टीम का एक वीडियो डाला है. इसमें टीम के सभी खिलाड़ी दिख रहे हैं. लेकिन इस दौरान ईशान किशन, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) गाना गाते दिख रहे हैं. वे शाहरुख खान की मूवी का गीत, ‘किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो…’ गुनगुना रहे हैं. मालूम हो कि पहले टी20 मैच में मोहम्मद सिराज के अलावा कुलदीप यादव को भी मौका नहीं मिला था. भारतीय टीम लगातार 10 टी20 मैच भी जीत चुकी है.

Match Day 🙌

Onto the 2nd @Paytm #INDvSL T20I at Dharamsala 📍#TeamIndia pic.twitter.com/iAGh8FDrwt

— BCCI (@BCCI) February 26, 2022