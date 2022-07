IND vs WI: विंडीज का खिलाड़ी कूट रहा था रन, युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ऐसे की बोलती बंद, VIDEO

पोर्ट ऑफ स्पेन. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई में भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 सीरीज में शानदार आगाज किया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में (IND vs WI) भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 190 रन का विशाल स्कोर बनाया. कप्तान रोहित ने 64 रन बनाए. वहीं दिनेश कार्तिक ने नाबाद 41 रन की विस्फोटक पारी खेली. जवाब में समाचार लिखे जाने तक वेस्टइंडीज ने 6 ओवर में 42 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं. इससे पहले शिखर धवन के नेतृत्व में टीम ने वनडे सीरीज में विंडीज को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज ने तेज शुरुआत की. भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर में 11 रन बने. शेमराह ब्रुक्स और काइल मेयर्स ने एक-एक चौका लगाया. दूसरा ओवर बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह डालने आए. पहली गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबज मेयर्स ने लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ा. अगली गेंद वाइड रही. दूसरी गेंद पर मेयर्स ने एक्स्ट्रा कवर शानदार चौका लगाया. इस तरह से पहली 2 गेंद पर 11 रन बन गए थे.

