IND vs WI: पत्नी को लेकर सूर्यकुमार यादव ने कही रोमांटिक बात, देविशा हो जाएंगी खुश- VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय स्टार सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भारतीय क्रिकेट जगत के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक हैं. दोनों की लवस्टोरी भी खासी फेमस है. हाल ही में सूर्या के साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने उनसे देविशा को लेकर एक रोमांटिक सवाल पूछा, जिसका बल्लेबाज ने दिल जीत लेने वाला जवाब दिया. सूर्यकुमार और ईशान आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ काफी वक्त से खेल रहे हैं. ऐसे में दोनों की दोस्ती भी गहरी है.

बीसीसीआई ने अपने अधिकारिक ट्विटर पर सूर्या और ईशान का एक मजेदार वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में ईशान, सूर्या से पूछते हैं कि उनकी पत्नी के स्टेडियम में मौजूद नहीं होने के बारे में पूछते हैं. ईशान कहते हैं कि देविशा उनके दो ‘मैन ऑफ द मैच’ मूमेंट की गवाह नहीं बन पाईं. ऐसे में उन्हें कैसा लग रहा था.

देविशा शेट्टी के डांस पर दिल हार बैठे थे सूर्यकुमार यादव, ऐसी है लव स्टोरी

ईशान को लग रहा था कि सूर्यकुमार यादव सवाल का जवाब देते हुए हकलाएंगे, लेकिन भारत के स्टार खिलाड़ी उनके इस सवाल का दिल जीत लेने वाला जवाब दिया. सूर्या के इस जवाब ने यह भी साबित कर दिया कि वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं. सूर्या ने कहा, ”यह जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ मैदान पर हो. आपका दिमागी रूप से साथ होना जरूरी है. वह इस देश में मेरे साथ हैं और मेरे पास उनका एक टैटू है इसलिए वह हमेशा मेरे दिल के करीब हैं.”

