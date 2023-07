नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले के पांचवें दिन के खेल शुरू होने का इंतजार सभी को था. टीम इंडिया ने इस मैच में मेजबान वेस्टइंडीज पर शिकंजा चौथे दिन ही कस लिया था. दूसरी पारी 2 विकेट पर 181 रन पर घोषित कर टीम के सामने 365 रन का विशाल लक्ष्य रखा. मैच के आखिरी दिन बारिश ने खलल डाली और पहले सेशन का खेल पूरी तरह से बर्बाद हो गया.

भारतीय टीम इस वक्त कैरेबियन दौरे पर है जहां वह दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला मैच भारत ने पारी के अंतर से महज तीन दिन में अपने नाम कर लिया था. दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा की फिफ्टी और विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत 438 रन का स्कोर खड़ा किया. पहली पारी में मेजबान को भारत ने 255 रन पर ढेर करने के बाद दूसरी पारी 2 विकेट पर 181 रन पर घोषित की. चौथे दिन का खेल खत्म होने के वक्त वेस्टइंडीज के भारत ने 76 रन पर दो विकेट गिरा दिए थे.

होटल में टीम इंडिया रुकने पर मजबूर

मैच के पांचवें दिन का खेल शुरू हो इससे पहले ही बारिश आ धमकी और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से पहले सेशन का खेल धुल गया. मौसम विभाग की तरफ से मैच के पांचवें दिन 80 फीसदी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था जो सही साबित हुआ.

Sights of clear blue skies at the moment here in Trinidad.

We hope to get some action underway if there is no rain.#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/J14RKEXSNz

— BCCI (@BCCI) July 24, 2023