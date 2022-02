IND vs WI 3rd ODI Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, शिखर धवन की वापसी

India vs West Indies 3rd ODI at Ahmedabad Narendra Modi Cricket Stadium Live Cricket Score and Updates: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों वनडे जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया का मकसद सीरीज क्लीन स्वीप करना है.

भारत (प्लेइंग-XI): रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज (प्लेइंग-XI): शाई होप (विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, डैरेन ब्रावो, शामार ब्रूक्स, निकोलस पूरन (कप्तान), जेसन होल्डर, फैबियन एलेन, ओडियन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, हेडन वॉल्श और केमार रोच

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच शुक्रवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे खेला जाएगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच कहां होगा?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच अहमदाबाद के नरेन्‍द्र मोदी क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा..

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और वेस्‍टइंडीज के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और वेस्‍टइंडीज की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं.