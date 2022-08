IND vs WI: अर्शदीप सिंह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को नचाया, बोल्ड हुए तो हवा तक नहीं लगी, VIDEO

फ्लोरिडा. अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) की अगुआई में टीम इंडिया ने चौथे टी20 में शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने वेस्टइंडीज (IND vs WI) को 59 रन से हराया. इस तरह से भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है. मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 191 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 132 रन बनाए सिमट गई. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए. यह उनका करियर का बेस्ट प्रदर्शन है. वहीं तेज गेंदबाज आवेश खान ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.

अर्शदीप सिंह ने पहले जेसन होल्डर को कैच आउट कराया. उन्होंने 9 गेंद पर 13 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने डॉमिनिक ड्रेक्स (5) और ओबेड मैकॉय (2) को बोल्ड करके विंडीज की पारी को समेट दिया. उन्होंने 3.1 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. यह उनका टी20 इंटरनेशनल का 5वां मैच है. 23 साल का यह गेंदबाज अब तक 13 की औसत से 9 विकेट ले चुका है. वे हर मैच में कम से कम एक विकेट लेने में सफल रहे हैं.

.@arshdeepsinghh‘s masterful yorkers ensured a well-deserved 3-fer for him. What a talent!

