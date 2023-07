नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी दिन बारिश ने पूरा खराब कर दिया. मैच के 5वें दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत थी जबकि वेस्टइंडीज को 289 रन बनाने थे. मैच में आखिरी दिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी और दूसरे सेशन के बाद इसे ड्रॉ करार दिया गया. इस मैच के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच ड्रॉ करने पर मजबूर होना पड़ा. चौथे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 181 रन बनाकर पारी घोषित की थी. वेस्टइंडीज के सामने 365 रन का लक्ष्य था जिसका पीछा करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक विंडीज टीम ने 2 विकेट पर 76 रन बनाए थे. आखिरी दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी और मुकाबला ड्रॉ हो गया.

मैच के दौरान हुई गजब बात

इस मैच के दौरान पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान और ईशांत शर्मा कमेंट्री कर रहे थे. इसी दौरान जब स्क्रीन पर दोनों ही दिग्गजों के टेस्ट के आंकड़े सामने रखे गए तो जिसने भी देखा वो हैरान रह गया. जहीर और ईशांत का टेस्ट करियर हू ब हू नजर आ रहा था.

The similarity in the Test career of Ishant Sharma and Zaheer Khan. pic.twitter.com/CCBfrC5qU2

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 24, 2023