IND vs WI: Team India की नहीं देखी होगी ऐसी तैयारी, फ्लड लाइट में गेंदबाजों से कराया खास काम, Video

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में टीम इंडिया टी20 सीरीज के लिए तैयार है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs West Indies) 3 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है. इससे पहले टीम इंडिया (Team India) ने वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया था, लेकिन अब फॉर्मेट पूरी तरह बदला हुआ होगा. इस कारण भारतीय टीम के गेंदबाज इसके लिए बड़ी तैयारी करते दिखे. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) मंगलवार देर शाम फ्लड लाइट में याॅर्कर की गेंद की खास तैयारी करते दिखे. यह सीरीज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) भी होना है. पिछले साल टीम टी20 वर्ल्ड कप के लीग राउंड से ही बाहर हो गई थी.

बीसीसीआई (BCCI) ने मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है. इसमें दिख रहा है कि दोनों गेंदबाज पिच पर जूते रखकर यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं. कई गेंद जूतों पर लगी भी. कई बार दोनों ने विकेट भी उखाड़े. भारतीय टीम का प्रदर्शन टी20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार रहा है. ऐसे में टीम कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) की कप्तानी वाली कैरेबियाई टीम के विरुद्ध अपना यह प्रदर्शन दोहराना चाहेगी. हालांकि पोलार्ड चोट के कारण अंतिम दोनों वनडे मैच नहीं खेल सके थे.

Bull’s-eye Bhuvi 🎯

Sharp Siraj ⚡

A snippet of how the #TeamIndia speedsters sweated it out in the practice session under the watchful eyes of the Bowling Coach Paras Mhambrey at the Eden Gardens. 👌 👌#INDvWI | @Paytm | @BhuviOfficial | @mdsirajofficial pic.twitter.com/hMhCdAY9VJ

— BCCI (@BCCI) February 15, 2022