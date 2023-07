नई दिल्‍ली. India vs West Indies: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच डोमिनिका के पहले टेस्‍ट में रोहित शर्मा बिग्रेड की धमाकेदार जीत के बीच ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की एक बड़ी उपलब्धि दबकर रह गई. मैच में अश्विन ने 131 रन देकर 12 विकेट (पहली पारी में 60 रन देकर पांच और दूसरी पारी में 71 रन देकर 7 विकेट) हासिल किए थे और ‘डेब्‍यूटेंट’ यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के साथ भारतीय जीत के हीरो रहे थे. यशस्‍वी ने इस टेस्‍ट में 171 रन की बेहतरीन पारी खेली थी. यही नहीं, अश्विन के पास पोर्ट ऑफ स्‍पेन में होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्‍ट में मुरली के एक और ‘बड़े’ रिकॉर्ड की बराबरी का मौका है.

डोमिनिका टेस्‍ट में अपने गेंदबाजी प्रदर्शन के दौरान अश्विन ने श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के जिस ‘बड़े’ रिकॉर्ड की बराबरी की, वह है टेस्‍ट में 12 या इससे अधिक विकेट लेने का. मुरली और अश्विन दोनों अब छह-छह बार किसी टेस्‍ट में 12 या इससे ज्‍यादा विकेट ले चुके हैं. अश्विन ने अब तक 93 टेस्‍ट मैच खेले हैं जबकि मुरली 133 टेस्‍ट मैच में 800 विकेट लेने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं.

दोनों ने 6-6 बार लिए हैं टेस्‍ट में 12 या ज्‍यादा विकेट

अश्विन ने 2012 में हैदराबाद में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 85 रन देकर 12, वर्ष 2013 में चेन्‍नई में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 198 रन देकर 12, 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नागपुर में 98 रन देकर 12,2016 में इंदौर में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 140 रन देकर 13, 2016 में मुंबई में इंग्‍लैंड के खिलाफ 167 रन देकर 12 और 2023 में रोसेयू डोमिनिका में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 131 रन देकर 12 विकेट लिए हैं.

दूसरी ओर मुरलीधरन ने 1998 में कैंडी में 117 रन देकर 12, 1998 में ओवल में इंग्‍लैंड के खिलाफ 220 रन देकर 16, 2000 में गॉल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 171 रन देकर 13, 2002 में कैंडी में जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ 115 रन देकर 13, 2006 में कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 225 रन देकर 12 और 2007 में कैंडी में बांग्‍लादेश के खिलाफ 82 रन देकर 12 विकेट हासिल किए थे.

Ravi Ashwin has equalled the tally of Muttiah Muralitharan for taking most 12 wicket haul in a Test match – 6.

– Ash, the legend! pic.twitter.com/A39Uqh5uVg

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 16, 2023