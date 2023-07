नई दिल्‍ली. वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट पहले ही दिन टीम इंडिया ‘ड्राइवर सीट’ पर है. रविचंद्रन अश्विन (R. Ashwin) के पांच विकेट की बदौलत विंडसर पार्क, रोसेयू में मेजबान टीम को 150 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने स्‍टंप्‍स तक बिना विकेट खोए 80 रन बनाए हैं.यशस्‍वी जायसवाल 40 और कप्‍तान रोहित शर्मा 30 रन बनाकर क्रीज पर हैं, पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम (Team India) अब इंडीज के स्‍कोर से 70 रन ही पीछे है.

मैच में इंडीज पारी खत्‍म होने के बाद भारतीय टीम जब बैटिंग को उतरी तो ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा (Rohit Sharma ) की मौजूदगी के बावजूद ज्‍यादातर निगाहें 21 साल के यशस्‍वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) पर टिकी थीं. बाएं हाथ के बैटर यशस्‍वी ने जिस तरह से फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट और आईपीएल में रनों का अंबार लगाया है, उसके मद्देनजर उन्‍हें टीम इंडिया को भविष्‍य का स्‍टार प्‍लेयर माना जा रहा है.

इंडीज के खिलाफ भारत की पहली पारी के दौरान यशस्‍वी शुरुआत में ‘एक्‍स्‍ट्रा केयरफुल’पहला ओवर मेडन खेलने के बाद उन्‍होंने पारी के छठे ओवर में अल्‍जारी जोसेफ को अपर कट से चौका मारकर टेस्‍ट क्रिकेट में खाता खोला.इसके बाद वे रंग में आते गए और अपने पार्टनर रोहित से भी आगे निकल गए. पहले दिन यशस्‍वी ने 73 गेंदों का सामना किया और 6 चौकों की मदद से नाबाद 40 रन बनाए. शुरुआत हिचकिचाहट को छोड़ दें तो वे उन्‍होंने अच्‍छी पारी खेली. इस दौरान खाता खोलने के पहले, एक बार जरूर उनका मिसटाइम शॉट तीसरी स्लिप के आगे गिरा.

Why were you tensed? It was just another boundary!

The boundary: pic.twitter.com/qYUpCGoq8k

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) July 12, 2023