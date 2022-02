IND vs WI: रोहित शर्मा के सामने युजवेंद्र चहल ने खोला राज, कहा- एक्शन बदलकर की वापसी, Video

अहमदाबाद. युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने मैच में (India vs West Indies) 4 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था, लेकिन चहल पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में वे जब टीम से बाहर थे, तब वे भारतीय पिचों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए अपने एक्शन पर काम कर रहे थे. उन्होंने पहले मैच में जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के सामने खुद इसका खुलासा किया. टीम इंडिया (Team India) ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को खेला जाएगा.

बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल की बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें रोहित ने चहल से पूछा, ‘आपके हाथ से बॉल अच्छा निकल रहा था. जब आप टीम से बाहर थे, क्या तब इस पर काम रहे थे.’ इस पर चहल ने कहा, ‘मैंने अपना एंगल थोड़ा चेंज किया है, जहां थोड़ी स्लो विकेट होती है. जब टीम में नहीं था, तब सोच रहा था कि क्या इंप्रुव करना है. मैं कई गेंदबाजों को देखता था कि वे साइड ऑर्म हो जाते हैं. इससे गेंद और तेज होती है और रिस्ट भी अधिक लगता है.’

