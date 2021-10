IND W vs AUS W: एक ही छोर पर पहुंच गईं दोनों बैटर, अंपायर को भी सोचना पड़ा- किसको दें रन आउट

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. क्वींसलैंड के कैरारा ओवल मैदान पर सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अजीब वाकया हुआ, जब दोनों बैटर एक ही छोर पर पहुंच गईं. ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 118 रन बनाए. पूजा वस्त्रकार 26 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 37 रन बनाकर नाबाद लौटीं. उनके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 28 रन का योगदान दिया.

भारत की पारी के 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने स्वीप शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग दिशा में गेंद गई. एलिसा पेरी ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका और उसे मैकग्रा को सौंपा जिन्होंने बिना देरी करते हुए कीपर को थ्रो किया. इसी वक्त दोनों पूजा वस्त्रकार और दीप्ति एक ही छोर पर खड़ी हो गईं.

पूजा 2 रन के लिए दौड़ पड़ी थीं लेकिन दीप्ति ने देखा नहीं और वह नॉन-स्ट्राइकर एंड की तरफ मुड़ गईं. इसके बाद अंपायर भी गफलत में पड़ गए कि आखिर रन आउट किसे दिया जाए. बाद में थर्ड अंपायर की मदद ली गई क्योंकि दोनों ही एक क्रीज पर खड़ी थीं. फिर दीप्ति को रन आउट करार दिया गया क्योंकि वह बाद में क्रीज पर पहुंची थीं.

Deepti Sharma and Pooja Vastrakar trying to avoid a run out by racing to the non-strikers end 🙈 #AUSvIND pic.twitter.com/3AeIqKNoTA

— 7Cricket (@7Cricket) October 9, 2021