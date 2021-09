IND W vs AUS W: वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट की नंबर-1 बल्लेबाज फेल, भारत को मिली हार

ब्रिसबेन. ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने वॉर्म-अप मैच में भारतीय टीम को 36 रन से हराया. इस तरह से कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) के नेतृत्व में टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी. मिताली वनडे की नंबर-1 बल्लेबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 278 रन बनाए. जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट पर 242 रन ही बना सकी. तीन मैचों की वनडे सीरीज 21 सितंबर से शुरू हो रही है. टीम को दौरे पर एक डे-नाइट टेस्ट और तीन टी20 के मुकाबले भी खेलने हैं.

पहले खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. एलिसा हीली 8 रन बनाकर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का शिकार हुईं. इसके बाद ओपनर रेचल हेंस (65) और कप्तान मेग लेनिंग (59) ने दूसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़कर टीम को संभाला. हेंस ने 71 गेंद का सामना किया और 8 चौके लगाए. वहीं लेनिंग ने 57 गेंद खेलते हुए 8 चौके व एक छक्का लगाया. बेथ मूनी ने 59 रन बनाकर टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाया. उन्होंने 52 गेंद का सामना किया. 6 चौके लगाए. भारत की ओर से लेग स्पिनर पूनम यादव ने 6 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए. झूलन गोस्वामी को भी 2 विकेट मिले.

Didn’t @sthalekar93 enjoy this one-hander from Beth Mooney during our practice match against India!

Stay tuned here and over at @cricketcomau for updates from the match once play has finished 👀 #AUSvIND pic.twitter.com/N6bHbtZBeY

— Australian Women’s Cricket Team 🏏 (@AusWomenCricket) September 18, 2021