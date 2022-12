VIDEO: तीसरे टी20 की तैयारी में जुटी भारतीय टीम.... कोच ने ड्रेसिंग रूम में दिया प्रेरक भाषण, जानिए क्या बोले?

नई दिल्ली: भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में सुपर ओवर में बेहतरीन जीत दर्ज की. इसी के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 से बराबर हो गई है. हाल में ही महिला टीम के बल्लेबाजी कोच बने ऋषिकेश कानितकर (Hrishikesh kanitkar) ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में प्रेरक भाषण दिया. उन्होंने आगामी मैचों के लिए भी महिला टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया.

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें बल्लेबाजी कोच ऋषिकेश कानितकर ने महिला टीम को प्रेरक भाषण दिया. कानितकर ने कहा, ” यह हमारे लिए गर्व का दिन था. परिणाम के कारण नहीं बल्कि, आप लोगों ने जिस तरह संघर्ष किया. उसके कारण आप इस तालियों के लायक हैं. मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा. यह बहुत मजेदार दिन था. जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो आप ऐसा ही महसूस करना चाहते हैं”.

Batting Coach Hrishikesh Kanitkar addresses the team after the thrilling Super Over victory in the 2⃣nd T20I against Australia #TeamIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/m4UdhTlLl2

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 12, 2022