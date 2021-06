IND W vs ENG W : शेफाली ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में किया कमाल, मंधाना ने भी जमाया अर्धशतक

ब्रिस्टल. भारतीय महिला टीम की ओपनर शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में भारत को दमदार शुरुआत दिलाई और अर्धशतक जड़ा. शेफाली के अलावा स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने भी फिफ्टी जमाई. भारतीय टीम ने गुरुवार को मैच के दूसरे दिन चाय तक पहली पारी में बिना विकेट गंवाए 63 रन बना लिए.



17 साल की खिलाड़ी शेफाली ने लंच के बाद चौके से अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने पारी के 28वें ओवर में एक्लेस्टोन की दूसरी गेंद पर चौका लगाया और निजी स्कोर 52 रन पहुंचा दिया. उनकी टीम साथियों ने हौसलाअफजाई करते हुए तालियां बजाईं. उन्होंने 83 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की. इसके बाद 31वें ओवर की चौथी गेंद पर स्मृति ने भी चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. भारतीय टीम ने 31 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 112 रन बना लिए थे.



काउंटी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 396 रन पर पहली पारी घोषित की जो भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. भारतीय टीम लंच तक 333 रन से पिछड़ रही थी. शेफाली हमेशा की तरह आक्रामक खेल रही थीं, जिन्होंने अपनी ही शैली में कट और पुल शॉट लगाए. उन्होंने सिर्फ डिफेंस ही अच्छा नहीं किया बल्कि आसानी से नेट स्किवर पर एक छक्का भी जमाया. टेस्ट क्रिकेट में यह भारतीय महिला टीम का दूसरा ही छक्का था.



इसे भी पढ़ें, सौरव गांगुली ने टॉस पर दी टीम इंडिया को सलाह, बताया पहले क्या करना चाहिएमंधाना सतर्क होकर खेल रही थीं. उन्होंने स्किवर पर कवर क्षेत्र की ओर अपना पहला चौका जमाया. जब भी उन्हें मौका मिला, वह पुल शॉट खेलने में हिचकिचायी नहीं. उनके ड्राइव्स देखना अच्छा था. केट क्रास पर एक शानदार शॉट पर उन्होंने टीम के स्कोर का अर्धशतक पूरा कराया. मंधाना जब 23 रन पर थीं, तब क्रॉस उन्हें आउट करने का मौका गंवा बैठीं.



Fifty on Test debut for @TheShafaliVerma 🙌Fifty for @mandhana_smriti 👏#TeamIndia off to a bright start as the openers complete a century stand. 👍👍 #ENGvINDFollow the match 👉 https://t.co/Em31vo4nWBPhoto Courtesy: Getty Images pic.twitter.com/ko1mQWKQf1