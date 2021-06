IND W vs ENG W : शेफाली वर्मा ने डेब्यू टेस्ट में बनाया रिकॉर्ड, दोनों पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय

ब्रिस्टल. युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही रिकॉर्ड बना दिया है. वह टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं. शेफाली इस उपलब्धि को हासिल करने वालीं दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बन गई हैं. शेफाली ने यह कमाल इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन किया.



17 साल की महिला क्रिकेटर शेफाली ने पहली पारी में 96 रन बनाए थे और वह शतक से मात्र चार रन से चूक गई थीं. भारतीय टीम के फालोऑन के लिए उतरने के बाद वह तीसरे दिन चाय के विश्राम तक 55 रन पर खेल रही थीं. शेफाली ने अब तक 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 617 रन बनाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं.



शेफाली से पहले यह उपलब्धि इंग्लैंड की लेस्ली कुक (72 और 117, बनाम भारत, 1986), श्रीलंका की वनीसा बोवेन (78 एवं 63, बनाम पाकिस्तान, 1998) और ऑस्ट्रेलिया की जेफ जॉनसेन (99 एवं 54, बनाम इंग्लैंड, 2021) ने हासिल की थी. वह पहली पारी में केवल चार रन से पदार्पण मैच में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बनने से चूक गई थीं.

