1000वां वनडे जीतने के बाद कोहली ने शेयर की तस्वीर, फैंस ने कर दी ये स्पेशल डिमांड

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज (India vs West Indies) को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. टीम इंडिया ने कैरेबियाई टीम की ओर से रखे गए 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 178 रन बनाकर मैच अपने कब्जे में लिया.

विराट कोहली (Virat Kohli) पहले वनडे में कुछ खास कमाल नहीं कर सके, और वह सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने. हालांकि कोहली ने वनडे इंटरनैशनल क्रिकेट में घरेलू सरजमीं पर अपने 5000 रन जरूर पूरे किए. उन्होंने इस दौरान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया.

ये भी पढ़ें: मैं परफेक्ट गेम में विश्वास नहीं करता…आप परफेक्ट नहीं हो सकते…जीत के बाद कैप्टन रोहित ने ऐसा क्यों कहा, जानें

One down, two to go. 🇮🇳 pic.twitter.com/SuwLko0zov

— Virat Kohli (@imVkohli) February 6, 2022