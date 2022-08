IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई में आमने-सामने, सोशल मीडिया पर भिड़ रहे समर्थक

नई दिल्ली. भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच किसी भी मैदान, किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी खेल में भिड़ंत हो, भावनाओं का ज्वार उमड़ जाता है. दोनों देशों के फैंस भी अपनी-अपनी टीम या पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं. एशिया कप (Asia Cup-2022) में 28 अगस्त को दोनों टीमें आमने-सामने हैं.

दुबई में इस मुकाबले को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस मैच को देखने के लिए दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम पहुंच रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर भी फैंस आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. कोई भारत को सपोर्ट कर रहा है तो कोई पाकिस्तानी टीम की कमियां बताने में लगा है. पाकिस्तान के फैंस भी अपने-अपने पसंदीदा खिलाड़ी को बेहतर बताने में जुटे हैं. नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट पर-

इसे भी देखें, रोहित शर्मा बनाएंगे खिताब का बड़ा रिकाॅर्ड, धोनी सहित 5 भारतीय कप्तान जीत चुके हैं टाइटल

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर रेसलर द ग्रेट खली का पुराना वीडियो शेयर किया. इसमें खली पर भारत लिख दिया गया है.

Scenes from the tonight IND vs PAK match under the leadership of Rohit Sharma. pic.twitter.com/U7SII6opKg

आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों की तुलना जैसे दिखाया गया है. इसमें पुराने वीडियो क्लिप को भी एडिट करके लगाया गया है.

To get you into the mood for the big game tomorrow…. #INDvsPAK pic.twitter.com/fs1X4jmuBt

— Harsh Goenka (@hvgoenka) August 27, 2022