VIDEO: भारत ने साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतकर रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया. साथ ही टीम इंडिया ने एक कैलेंडर ईयर में 38 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया के 19 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. ये सीरीज जीत इस मायने में भी दिलचस्प है कि भारत ने पहला मैच हारने के बाद सीरीज में जीत हासिल की. टीम इंडिया ने ऐसा कारनामा ओवरऑल 9वीं बार और 2017 के बाद छठी बार किया है.

बता दें कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी टीम इंडिया ने बराबरी कर ली और एक कैलेंडर ईयर में इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 मैच जीतकर बराबरी कर ली. भारत ने साउथ अफ्रीका को तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में हराकर जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर तक ओवरऑल 38वीं जीत दर्ज की. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक कैलेंडर ईयर में साल 2003 में 38 मैच जीते थे. इससे पहले टीम इंडिया ने साल 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 37 मैच जीते थे.

Winners Are Grinners! ☺️

Captain @SDhawan25 lifts the trophy as #TeamIndia win the ODI series 2️⃣-1️⃣ against South Africa 👏👏#INDvSA | @mastercardindia pic.twitter.com/igNogsVvqd

— BCCI (@BCCI) October 11, 2022