भारत से हार के बाद भड़के पाकिस्तानी फैंस, इस No Ball के फैसले पर यूं निकाल रहे भड़ास

कनई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में रविवार को ऐताहिसक मैच का नजारा देखने को मिला. जहां पाकिस्तान की तरफ से दिये गए 160 रनों को लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम इंडिया ने कड़ी मेहनत की. अपनी बैटिंग की शुरुआत में टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पंड्या की पारी ने टीम को संकट से उबारते हुए जीत की तरफ बढ़ाया. वहीं विराट कोहली ने 19वें ओवर के आखिरी दो गेंदों पर लगातार छक्के लगाने के बाद समीकरण को 16 रनों पर ला दिया.

इसके बाद बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर मोहम्मद नवाज को 16 रन बचाने का जिम्मा सौंपा गया. पहली ही गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया. डीके चलने वाले अगले व्यक्ति थे और उन्होंने खुशी-खुशी सिंगल लिया और इन-फॉर्म कोहली को स्ट्राइक पर वापस ला दिया. भारत को 4 में से 15 रन चाहिए थे. इसके बाद विराट कोहली ने दो रन दौड़े और फिर मैच के दौरान भारतीय प्रशंसकों के लिए चमत्कार सा हुआ. विराट कोहली ने हाई-वेस्ट की गेंद पर छक्का लगाया और तुरंत अंपायर की तरफ देखा. मैदानी अंपायरों ने इसे नो बॉल करार दिया, जिससे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भड़क गए.

अंपायरों ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया, हालांकि अभी भी 3 गेंद में 6 रनों की दरकरार थी. हालांकि भारत ने इस मैच को जीत लिया, लेकिन ट्विटर पर पाकिस्तान समर्थक नो बॉल के फैसले को लेकर सवाल करने लगे..

No ball free hit bowled three runs lol!! Very much like how england won the world cup over maximum boundaries! Gentleman game rules are harsh sometimes! — Aiman Anwar (@aimanunver) October 23, 2022

We did not lose, we got robbed.

It was not a no ball, how there can be byes on a freehit after getting bowled. — A. (@Ahmadridismo) October 23, 2022

Shameful Umpiring by #ICC apparent top brass – got under pressure at such a stage – disgraceful – @iramizraja it’s time to show some guts and register official complaint and review against the #NoBall. Even the next one was a #DeadBall @babarazam258 @TheRealPCB @ICC pic.twitter.com/SEadXYKOud — ناپاک ٹی ھائوس (@NapakTea) October 23, 2022

Stay strong Nawaz,Well Played.

But woh no ball nhi thi💝#PakVsInd pic.twitter.com/dBcMgp8g0b — Roshaan (@RoshaanNiazi) October 23, 2022

all the pakistanis who are trending #NoBall and accusing umpires and bcci of cheating this meme is for u😄 pic.twitter.com/LyXzu22CTI — jay0506 (@Jayharia0506) October 23, 2022

वहीं सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने जीत को लेकर जमकर जश्न मनाया. हर किसी ने भारतीय क्रिकेट टीम की अप्रत्याशित जीत की जमकर तारीफ की.

Tags: India, T20 World Cup