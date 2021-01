ENG vs IND: इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज से पहले भारत 'ए' से भिड़ेगी कोहली की टीम

भारतीय क्रिकेट टीम इस साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ (India Tour Of England) उसकी सरजमीं पर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले नॉटिंघमशर में अपनी ही ‘ए’ टीम के खिलाफ अभ्यास मैच (India vs India A) खेलेगी. भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे में अगस्त और सितंबर में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. इस सीरीज का पहला मैच चार अगस्त से नॉटिंघम में खेला जाएगा.नॉटिंघमशर काउंटी क्रिकेट क्लब ने बयान में कहा, ‘‘इन गर्मियों में काउंटी ग्राउंड पर दुनिया के कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर खेलते हुए दिखेंगे. तब हम भारत और भारत ए का स्वागत करेंगे. ’’ दूसरा टेस्ट (12 से 16 अगस्त) और चौथा टेस्ट (दो से छह सितंबर) लंदन में जबकि तीसरा टेस्ट (25 से 29 अगस्त) लीड्स और पांचवां टेस्ट (10 से 14 सितंबर) मैनचेस्टर में खेला जाएगा.वहीं, भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के साथ सीरीज (India vs England) का आगाज 5 फरवरी से हो रहा है. इस सीरीज में चार टेस्ट, पांच टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाने हैं. यह सीरीज फरवरी में शुरू होकर मार्च के अंत चलेगी. भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी चेन्नई पहुंच चुके हैं. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद हैं, क्योंकि टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात देकर लौटी है. वहीं, इंग्लैंड ने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया है.तमिलनाडु क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल लीला पैलेस में छह दिन बायो बबल में रहेंगे. वे दो फरवरी से अभ्यास शुरू कर सकते हैं. पहला टेस्ट पांच फरवरी से खेला जाएगा. भारत महामारी के बीच पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आयोजन करेगा. भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए इसका सहज आयोजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को स्वदेश में आयोजित कर सकता है. आईपीएल 2020 संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था.सीरीज के अंतिम दो टेस्ट मैच 24 फरवरी से अहमदाबाद में खेले जाएंगे. यह सीरीज जैव सुरक्षित वातावरण में खेली जानी है, जो कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है.पहला टेस्ट- 5 फरवरी से 9 फरवरी- एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई- भारतीय समायनुसार सुबह 9.30 बजे.दूसरा टेस्ट- 13 फरवरी से 17 फरवरी- एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई- भारतीय समायनुसार सुबह 9.30 बजे.तीसरा टेस्ट- 24 फरवरी से 28 फरवरी- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे.चौथा टेस्ट- 4 मार्च से 8 मार्च- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे.पहला टी20- 12 मार्च- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार शाम 6.00 बजे.दूसरा टी20- 14 मार्च- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार शाम 6.00 बजे.तीसरा टी20- 16 मार्च- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार शाम 6.00 बजे.चौथा टी20- 18 मार्च- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार शाम 6.00 बजे.पांचवां टी20- 20 मार्च- सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद- भारतीय समयानुसार शाम 6.00 बजे.पहला वनडे- 23 मार्च- महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे- भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे.दूसरा वनडे- 26 मार्च- महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे- भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे.तीसरा वनडे- 28 मार्च- महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे- भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे.