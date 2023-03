Ind vs Aus 2nd ODI Live Score: खुशखबरी! विशाखापत्तनम में बारिश रुकी, कुछ ही देर में होगा टॉस

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वेदर अपडेट: विशाखापत्तन में बारिश रूक गई है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस दोपहर 1:00 बजे होगा.

All set for match action at #Visakhapatnam with crystal clear skies. Get ready everyone 🥳 pic.twitter.com/AYUt3Ub3UX

— Andhra Pradesh Weatherman (@APWeatherman96) March 19, 2023