नई दिल्‍ली. भारतीय महिला टीम को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 4 विकेट से हार का सामना पड़ा, मगर भारतीय गेंदबाज शिखा पांडे (shikha pandey) अपनी गेंदबाजी से ऑस्‍ट्रेलियाई टीम सहित दिग्‍गज क्रिकेटरों के भी होश उड़ाने में सफल रही. उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलियाई सलामी बल्‍लेबाज एलिसा हीली को ऑस्‍ट्रेलियाई पारी की दूसरी ही गेंद ऐसी फेंकी कि इसे पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने तो बॉल ऑफ द सेंचुरी तक बता दिया.

शिखा की इस गेंद ने ऑस्‍ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्‍टार्क की पत्‍नी और ऑस्‍ट्रेलियाई सलामी बल्‍लेबाज एलिसा हीली के भी होश उड़ा दिए. पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवर ने 118 रन बनाए.

Ball of the century, women’s cricket edition! Take a bow Shikha Pandey🙌🏻 #AUSvIND pic.twitter.com/WjaixlkjIp

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) October 9, 2021