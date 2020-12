Ind vs Aus, 2nd Test, Day 1 Live: भारत को मिली बड़ी सफलता, स्मिथ बिना खाता खोले पवेलियन लौटे

6:13 am (IST)

मेलबर्न में 2014/15 से स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड:

192 & 14 vs भारत

134* & 70* vs वेस्टइंडीज

165* vs पाकिस्तान

76 & 102* vs इंग्लैंड

85 & 7 vs न्यूजीलैंड