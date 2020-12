Ind vs Aus, 2nd Test, Day 3, LIVE: रविंद्र जडेजा ने जड़ा अर्धशतक, रन आउट होकर रहाणे लौटे पवेलियन

रविंद्र जडेजा का अर्धशतक पूरा हो गया है. रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा. जडेजा का यह 15वां टेस्ट शतक है.

Send us a ⚔️ if you woke up to this 🙌🏽



🇦🇺🆚🇮🇳, 2nd Test LIVE

📺 Sony SIX, Sony TEN 1, Sony TEN 3#AUSvIND #AUSvINDonSony #INDvAUS #SirfSonyPeDikhega #SonySports #RavindraJadeja

pic.twitter.com/roOl3W3k3a