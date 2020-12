INDvsAUS: हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा को लेकर ट्विटर पर छिड़ी बहस, जानें किसे प्लेइंगXI में चाहते हैं फैन्स

According to TOI - Jadeja likely to replace Vihari, Rahul to open and Gill in middle order in the boxing day Test match. — Johns. (@CricCrazyJohns) December 21, 2020

cannot say better in tests without giving chances to vihari he has played only 10 matches — Anirudh Kumar (@HarishK78115932) December 21, 2020

#AskSportsTak Should Ravindra Jadeja get a place in 2nd test in place of Hanuma Vihari. As he would have the same batting intent plus one more bowling option will increase for India. @vikrantgupta73 @manoj_dimri @rawatrahul9 @sports_tak — ImArpit15 (@IArpit15) December 21, 2020

I think changes are very positiveGot to feel for VihariBut I think Form Jadeja is inIt will be very positive impact on the side — Tejas Bhalerao* (@tejasbhalerao) December 21, 2020

But do u see him coming in place of Vihari? Vihari is a proper batsman, won't be right 2 replace him with Jadeja, may be Jaddu can come in place of a pacer if India thinks on those lines! — Tejas Pujare (@tejas_pujare) December 21, 2020

So in total 5 changes i suppose -Gill - KohliRahul - ShawJadeja - VihariPant - SahaSiraj - Shami — Shalin Shah (@ShalinS44244672) December 21, 2020

MY PLAYING XI for BOXING DAY TEST: 1.MAYANK2.GILL3.PUJARA4.KL RAHUL5.RAHANE6.RISHABH PANT7.JADEJA8.UMESH9.ASHWIN10.BUMRAH11.SIRAJChanges :GILL for ShawSIRAJ for ShamiPANT for SahaJADEJA for Vihari— Pavan Ruparel (@PavanRuparel1) December 21, 2020

Unfair on vihari also unless its injury problem. If team wants to play 5 bowlers either gill or vihari has to open , no point bringing rahul in for just one game — Aspirant (@dreamerupsc) December 21, 2020

I don't think Vihari has done anything wrong to drop him. It's just that Jadeja provides the flexibility of playing with five bowlers. That's why he might replace Vihari. — Cricket Weirdo (@cricketweirdo) December 21, 2020

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का आगाज हो चुका है. पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया, जो डे-नाइट था. एडिलेड टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारतीय क्रिकेट टीम दूसरी पारी में महज 36 रन पर सिमट गई. इसके बाद टीम के बैटिंग लाइनअप को काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. अब सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में 26 दिसंबर से खेला जाना है. एमसीजी में खेले जाने वाले इस बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) में उम्मीद है कि भारतीय टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, बीसीसीआई सूत्र का कहना है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में टीम इंडिया में कुछ बदलाव होंगे. भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मंगलवार को अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश वापस लौट जाएंगे. विराट की गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कप्तानी संभालेंगे.रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) की जगह केएल राहुल (KL Rahul) ले सकते हैं. साथ ही युवा खिलाड़ी शुभमन गिल (Shubman Gill) भी अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं, वह नंबर 4 पर भारतीय कप्तान विराट कोहली की जगह ले सकते हैं.वहीं, हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की जगह रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ले सकते हैं. ऋद्धिमान साहा भी अपना स्थान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों गंवा सकते हैं. साथ ही मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज या नवदीप सैनी में से कोई गेंदबाज ले सकता है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फैन्स भी अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन बना रहे हैं. साथ ही हनुमा विहारी की जगह रविंद्र जडेजा को शामिल करने की रिपोर्ट पर भी अपनी राय दे रहे हैं.बता दें कि अनुभवी रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट से पहले टीम से नहीं जुड़ सकेंगे. ऐसे में अभ्यास मैचों में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर भी मौका मिल सकता है. करियर के आखिरी पड़ाव पर चल रहे 36 साल के ऋद्धिमान साहा की जगह टीम प्रबंधन अगले तीनों मैचों में ऋषभ पंत को आजमा सकता है.ऋषभ पंत का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में अगर अच्छा रहा तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी मौका मिलना तय है. साहा का बल्ला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में खामोश ही रहा है. इन देशों में उनके नाम एक भी अर्धशतक नहीं है.