INDvsAUS: शुभमन गिल से टकराकर भी रविंद्र जडेजा ने लपका शानदार कैच, देखने वाले रह गए हैरान

Howwwwww has Jadeja held onto that 😳😳😳 — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) December 26, 2020

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का दूसरा मैच शनिवार (26 दिसंबर) से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जा रहा है. इससे पहले एडिलेड में खेले गए मैच में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. इस मैच का पहला सेशन भारत के नाम रहा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोलकर 65 रन बना पाया. पहले सेशन में टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने एक शानदार कैच लपका, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.रविंद्र जडेजा ने युवा खिलाड़ी शुमभन गिल (Shubman Gill) से टकराने के बावजूद मैथ्यू वेड (Matthew Wade) का एक मुश्किल कैच लपका और रविंचद्रन अश्विन को उनका पहला विकेट लेने में मदद की. यह वाक्या ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में हुआ. अश्विन ने गेंद डाली, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर वेड ने शॉट खेला. वह ज्यादा पिच नहीं सके और गेंद हवा में उछल गई.रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल दोनों ही गेंद लपकने के लिए दौड़े. अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू कर रहे शुभमन गिल के साथ टकराने के बावजूद खुद पर काबू रखते हुए और संतुलन का सटीक नमूना पेश करते हुए वेड का शानदार कैच लपका. यह भारत का दूसरा विकेट था और अश्विन का पहला, जो उन्होंने अपने दूसरे ओवर में हासिल किया. मैथ्यू वेड 39 गेंदों में 3 चौकों के साथ 30 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.इसके कुछ देर बाद ही अश्विन ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई और स्टीव स्मिथ को पवेलियन की राह दिखाई. स्टीव स्मिथ 8 गेंदें खेलकर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.सोशल मीडिया पर भी रविंद्र जडेजा के इस कैच की जमकर तारीफ हो रही है.इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने मेलबर्न में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ब्रेकथ्रू दिलवाया. बुमराह ने बिना खाता खोले सलामी बल्लेबाज जो बर्न्स को पवेलियन लौटाया. बता दें कि टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौट गए हैं. कोहली की गैरमौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे हैं. एडिलेड में मिली हार के बाद टीम इंडिया ने मेलबर्न के लिए प्लेइंग इलेवन में चार नए खिलाड़ियों को एंट्री दी है. शुभमन गिल को पृथ्वी शॉ की जगह ओपनिंग का मौका मिलेगा. चोटिल शमी की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा. रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत को भी प्लेइंग इलेवन में रखा गया है.जो बर्न्स, मैथ्यू वेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, केमरन ग्रीन, टिम पेन (कप्तान, विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जोश हेजलवुड, नाथन लॉयन.अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.