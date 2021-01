IND VS AUS 3rd Test, Day 5, Live: भारत को 5वां झटका, चेतेश्वर पुजारा भी लौटे पवेलियन

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी, 2020/21 3rd Test | 07 January, 2021 | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी, सिडनी India need 128 runs to win with 5 wickets remaining

ऑस्ट्रेलिया 312/6

(87.0) & 338/10

भारत 279/5 (94.1)& 244/10

(100.4) 1st Inn2nd Inn 1st Inn2nd Inn बल्लेबाज़ R B 4s 6s SR जोश हेज़लवुड 1 6 0 0 16.66 गेंदबाज़ O M R WKT WD NB ECON जसप्रीत बुम्राह 25.4 7 66 2 0 0 2.57 मोहम्मद सिराज 25 4 67 1 1 0 2.68 बल्लेबाज़ R B 4s 6s SR रविंद्र जडेजा 28 37 5 0 75.67 गेंदबाज़ O M R WKT WD NB ECON मिचेल स्टार्क 19 7 61 1 0 2 3.21 जोश हेज़लवुड 21 10 43 2 1 0 2.04 बल्लेबाज़ R B 4s 6s SR टिम पेन 39 52 6 0 75 गेंदबाज़ O M R WKT WD NB ECON जसप्रीत बुम्राह 21 4 68 1 0 0 3.23 मोहम्मद सिराज 25 5 90 1 0 1 3.6 बल्लेबाज़ R B 4s 6s SR हनुमा विहारी* 4 46 0 0 8.69 रविचंद्रन अश्विन 6 20 1 0 30 गेंदबाज़ O M R WKT WD NB ECON मिचेल स्टार्क* 13.1 2 55 0 0 1 4.17 नाथन लायन 35 10 100 2 0 0 2.85