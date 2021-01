IND vs AUS: रविंद्र जडेजा ने शानदार डायरेक्ट थ्रो से स्टीव स्मिथ को भेजा पवेलियन, हर कोई कर रहा तारीफ- VIDEO

That was absolutely ridiculous throw jaddu @imjadeja you can throw rockets 🚀 with your hands . Take a bow sir jadeja 🙏🏽 incredible stuff out there . #AUSvIND pic.twitter.com/f9ziV2hXkp — Ronakk Patel (@PatelRon9) January 8, 2021

What. A. Throw. All hail Sir Jadeja. Kya player hai yaar....will score runs in this Test too. #AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 8, 2021

Seemingly impossible that only Jadeja the fielder could have made possible. Not just the accuracy of the throw but the sheer speed of the throw was the key to that run out. Absolutely brilliant!👏👏👏 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 8, 2021

Smith’s late blitz cut short by Jadeja’s brilliance in the field. Only way to get rid of him in this mood was to run him out! Smith’s return-to-form century has taken Australia to 338, but honours shared with India’s bowlers who picked up 8 wickets — Cricketwallah (@cricketwallah) January 8, 2021

Great bit of fielding.Stumps in pieces.He’s a bolt of electricity Sir Jadeja ⚡️💥🙌 — Gaurav Kapur (@gauravkapur) January 8, 2021

Last 8 Australian wickets for just 136 runs and that too after losing the toss and a bowling attack whose three pacers haven't managed even 20 Tests together! This is a tremendous fight back by Indian bowlers. Jadeja's 4 wickets superb effort. — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) January 8, 2021

And for his next trick, Sir Jadeja will TURN WATER INTO WINE. #AUSvIND — Melinda Farrell (@melindafarrell) January 8, 2021

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के तीसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने 131 रनों का शानदार योगदान दिया. स्मिथ की इस पारी का अंत रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपने शानदार डायरेक्ट थ्रो के साथ किया. सिडनी टेस्ट में जडेजा ने गेंद और फील्डिंग दोनों से प्रभावित किया. उन्होंने 62 रन देकर 4 विकेट झटके और साथ ही स्टीव स्मिथ को बेहतरीन तरीके से रन आउट भी किया.जसप्रीत बुमराह ने गेंद डाली. स्टीव स्मिथ ने शॉट खेला, गेंद दूर गई. स्मिथ दूसरा रन लेना चाह रहे थे, लेकिन जडेजा ने फुर्ती दिखाते हुए डीप स्क्वेयर लेग से गेंद को थ्रो किया. गेंद सीधा स्टंप्स से टकराई. यह बेहतरीन डायरेक्ट हिट था. इसी के साथ स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया दोनों की पारी का अंत हुआ. स्मिथ 226 गेंदों में 16 चौकों और 57.96 के स्ट्राइक रेट के साथ 131 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए.पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने 18 ओवर में 62 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के चार विकेट झटके. जडेजा ने सबसे पहले मार्नस लाबुशेन को 91 रन पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कराया. यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा ब्रैकथ्रू रहा. लाबुशेन ने स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 100 रन की पार्टनरशिप कर ली थी, जिसे जडेजा ने तोड़ दिया. इसके बाद जडेजा ने मैथ्यू वेड (13) को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कराया. फिर पैट कमिंस और नाथन लायन को बिना खाता खोले पवेलियन लौटा दिया. पैट कमिंस बोल्ड हुए, जबकि नाथन लायन एलबीडब्ल्यू आउट हुए.6/138 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहानिसबर्ग- 2013/145/152 बनाम श्रीलंका, कोलंबो- एसएससी- 20174/62 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी- 2020/21 *4/79 बनाम इंग्लैंड, द ओवल- 2018 IND vs AUS: ऋषभ पंत के ट्रोल होने के बाद भारतीय फैन्स पर भड़के आकाश चोपड़ा, लगा दी क्लास रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी और फील्डिंग की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. आकाश चोपड़ा ने जडेजा की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है- क्या प्लेयर है यार.... वह इस टेस्ट में रन भी बनाएंगे... संजय मांजरेकर ने भी जडेजा की फील्डिंग की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है.बता दें कि इस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चार टेस्ट मैचों की यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर चल रही है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट से जीता था. वहीं दूसरे मुकाबले में भारत ने पलटवार करते हुए यह मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम किया था.