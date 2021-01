IND vs AUS, 3rd Test: ऋषभ पंत ने 10 मिनट में छोड़े विल पुकोवस्की के दो कैच, फैन्स ने लगा दी क्लास

"The third umpire is looking for conclusive evidence to say the ball has bounced ... and in this particular case the fingers weren't underneath the ball from the keeper." - Simon Taufel #AUSvIND pic.twitter.com/zhroJTRu53 — 7Cricket (@7Cricket) January 7, 2021

A rollercoaster of emotions for Will Pucovski! Initially given out, but on closer inspection he's recalled to the crease! #OhWhatAFeeling@Toyota_Aus | #AUSvIND pic.twitter.com/WgT5lCRjAE — cricket.com.au (@cricketcomau) January 7, 2021

🙄 Dropped by Rishabh Pant👀 Fumbled by Pant again😬 Nearly run outAussie debutant Will Pucovski survived three Indian blunders on the way to his debut Test 5️⃣0️⃣👉 https://t.co/m1KozqPr6G pic.twitter.com/na6VxCRm9l — Fox Cricket (@FoxCricket) January 7, 2021

Two chances squandered already. At this level there is no hiding place for such profligacy. Pant really does need to improve his wicket-keeping skills to be no.1 choice keeper — Cricketwallah (@cricketwallah) January 7, 2021

Charmed debut for Pucovski. Nightmarish last 15 mins for Pant. He will feel the pressure every ball. — Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) January 7, 2021

#RishabhPant should focus on his wicket keeping. He doesn't take as many catches as he dropped.#INDvsAUSTest— Devinder Kumar (@DevinderBJP) January 7, 2021

Pant learned nothing from his Delhi Capitals coach. Could have easily did this for a wicket. #AUSvIND pic.twitter.com/30D9OouMJJ — Silly Point (@FarziCricketer) January 7, 2021

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का तीसरा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत के साथ डेविड वॉर्नर को पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से पहला सेशन धुल गया. दूसरा सेशन भी बारिश की वजह से देर से शुरू हुआ. दूसरे सेशन में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज विल पुकोवस्की (Will Pucovski) के दो कैच छोड़े, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.ऋषभ पंत ने महज 10 मिनट में विल पुकोवस्की के दो कैच छोड़े. दोनों ही कैचों में दिखा कि पंत की विकेटकीपिंग क्षमता में अभी बेहद सुधार की जरूरत है. पंत से मिले दो जीवनदान के बाद विल पुकोवस्की ने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक जड़ा. पंत ने पहले रविचंद्रन अश्विन और फिर मोहम्मद सिराज की गेंद पर लगभग एक ही अंदाज में पुकोवस्की का कैच छोड़ा. हालांकि, इसके बाद पुकोवस्की एक रन आउट से भी बचे.सबसे पहले 21.6 ओवर में अश्विन की गेंद पर पंत ने पुकोवस्की का कैच छोड़ा. इस वक्त पुकोवस्की 69 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे थे. अश्विन की शानदार गेंद पुकोवस्‍की के बल्‍ले का हल्‍का सा किनारा लेते हुए गेंद पीछे गई. ऋषभ पंत के ग्‍लव्‍स में लगने के बाद गेंद उनके हाथ से स्पिल हो गई. अश्विन, पंत के इस कैच को छोड़ने के बाद काफी निराश नजर आए. भारत के पास ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने का अच्छा मौका था.इसके बाद 24.6 ओवर में एक बार फिर से ऋषभ पंत ने विल पुकोवस्की का कैच ड्रॉप किया. इस बार लगा था कि पंत ने कैच लपक लिया है, लेकिन जब तीसरे अंपायर ने रिप्ले में देखा तो पता चला कि ऋषभ ने जमीन से गेंद को हाथ में उठाया था. इस बार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज कर रहे थे और पुकोवस्की 80 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे थे. पंत का इस तरह दो बार कैच ड्रॉप करना भारत पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है. टी-ब्रेक से पहले पुकोवस्की ने अपने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक जड़ दिया है.मोहम्‍मद सिराज की गेंद पर शॉट गेद को पुकोवस्की पढ़ नहीं पाए. गेंद बल्‍ले पर लगने के पास विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास गई. पंत पहले प्रयास में कैच नहीं लपक पाए. जगलिंग करते हुए दूसरी कोशिश में उन्होंने गिरते हुए गेंद को लपका और स्लिप पर खड़े खिलाड़ियों से कहा कि आउट है. अंपायर ने भी सॉफ्ट सिग्नल में पुकोवस्की को आउट दिया गया, लेकिन जब मामला तीसरे अंपायर के पास गया तो पता चला कि यह कैच नहीं था. और इस तरह पुकोवस्की को नॉटआउट करार दिया गया.ऋषभ पंत की इस खराब विकेटकीपिंग के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना और ट्रोलिंग हो रही है.बता दें कि टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 31 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 93 रन है. मार्नस लाबुशेन 78 गेंदों में 34 और विल पुकोवस्की 100 गेंदों में 54 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस तरह है:डेविड वॉर्नर, विल पुकोवस्की, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, कैमरन ग्रीन, टिम पेन (विकेटकीपर/कप्तान), पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, जोश हेजलवुड.रोहित शर्मा (उप कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान) , हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.