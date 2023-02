India vs Australia: राहुल और शुभमन दोनों ने एक साथ की बैटिंग प्रैक्टिस, कोच द्रविड़ किसे देंगे मौका?

इंदौर. सलामी बल्लेबाज की भूमिका के दावेदार लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट से पूर्व सोमवार को ट्रेनिंग सत्र के दौरान एक साथ बल्लेबाजी अभ्यास किया. टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से खराब प्रदर्शन के कारण उप कप्तानी छीने जाने के बाद राहुल ने बुधवार, 1 मार्च से शुरू हो रहे मैच से पहले संभवत: अंतिम ट्रेनिंग सत्र के दौरान जमकर पसीना बहाया. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गिल पर राहुल को तरजीह देने को लेकर क्रिकेट जगत में लोगों की राय बंटी हुई है. राहुल 47 टेस्ट खेलने के बाद भी 33.44 की साधारण औसत से रन बना पाए हैं.

दोनों बल्लेबाजों ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में एक साथ लगे दो नेट पर लगभग 30 मिनट बल्लेबाजी की. टीम प्रबंधन को राहुल की क्षमताओं पर भरोसा है और उन्हें अतिरिक्त मौके दिए जा रहे हैं लेकिन प्रत्येक विफलता के साथ इस बल्लेबाज पर दबाव बढ़ रहा है. दूसरी तरफ गिल ने मौजूदा सत्र में सभी प्रारूपों में प्रभावित किया है और पूर्व क्रिकेटरों सहित उनके समर्थकों का मानना है कि प्लेइंग इलेवन में उन्हें मौका देने का इससे सही समय नहीं हो सकता. शुभमन गिल ने अभ्यास के दौरान आक्रामक रवैया दिखाया तो वहीं राहुल ने अपने डिफेंस पर अधिक ध्यान दिया.

केएल राहुल ने शुरुआती 18 गेंदों को या तो छोड़ा या फिर ब्लॉक किया और फिर स्पिनरों के खिलाफ हवा में शॉट खेले. उन्होंने इसके बाद गिल के साथ जगह बदली और रविचंद्रन अश्विन का सामना किया. उन्होंने इस दौरान सीधे बल्ले से बल्लेबाजी की. शुभमन गिल नेट पर बल्लेबाजी करने वाले टीम के पहले खिलाड़ी रहे जबकि अन्य खिलाड़ी वार्म अप और फील्डिंग ड्रिल कर रहे थे.

