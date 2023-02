नई दिल्‍ली. इंदौर टेस्‍ट के लिए टीम इंडिया की जीत पक्‍की करने के लिए भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी कमर कस ली है. विराट कोहली का फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट टेस्‍ट ही है. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship) के फाइनल में अपनी जगह पक्‍की करने के लिए टीम इंडिया को इंदौर में जीत दर्ज करनी होगी. ऐसे में पूर्व कप्‍तान को बाकी बचे दोनों टेस्‍ट मैचों की अहमियत अच्‍छे से पता है. यही वजह है कि कोहली टीम की विकनेस पर इन दिनों इंदौर के होलकर स्‍टेडियम में काम कर रहे हैं. बीसीसीआई की तरफ से एक वीडियो सोमवार को शेयर किया गया. इस वीडियो में कोहली टीम के प्‍लेयर्स को स्लिप में कैच की प्रैक्टिस करा रहे हैं.

टीम इंडिया के लिए फील्डिंग चिंता का विषय बना हुआ है. कई मौकों पर सीमित ओवरों की सीरीज में यह देखा गया कि फील्डिंग के दौरान आसान कैच टपकाए गए. देखते ही देखते यह एक बड़ी समस्‍या बन गई. यही वजह है कि इंदौर टेस्‍ट से पहले फील्डिंग को लेकर विशेष सेशन लगाया गया. इस सेशल के दौरान विराट कोहली बल्‍ला थामे हुए हैं जबकि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर स्लिप में खड़े होकर कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं.

Fun times in the field ft. @imVkohli 🙂 💪#TeamIndia sharpen their catching skills ahead of the 3rd #INDvAUS Test in Indore. 👍 👍@mastercardindia pic.twitter.com/6VtHfBBbLt

— BCCI (@BCCI) February 27, 2023