IND VS AUS: मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देख दिनेश कार्तिक ने लिखा ऐसा संदेश, आ जाएंगे आंसू!

Bereaved at the start of the series & then going on to make your debut & get a fifer in the same series, Siraj take a bow!Your father is a proud man and smiling from above seeing his son do well for the country ❤️#AUSvIND pic.twitter.com/8z4TajieyG — DK (@DineshKarthik) January 18, 2021

Lost his father. But chose to stay in Australia.Got racially abused....but didn’t let that affect him.Became the leader of the attack in only his third Test. And he’s taken a five-for. Love and respect for you Siraj. 👏👏 #AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 18, 2021

Having to toil in first class cricket is so important. It shows in both, #siraj and #Shardulthakur performance. You could bowl spells after spells in test matches if you have done that regularly in domestic cricket. Well done to both of them! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 18, 2021

. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए थे तो उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े दुख का सामना करना पड़ा था. सिराज ने अपने पिता को एक लंबी बीमारी के बाद खो दिया था. इसके बाद सिराज ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने टीम के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रुकने का फैसला किया. सिराज ने कहा कि उनके अब्बा हमेशा यही चाहते थे कि उनका बेटा देश के लिए खेले. सिराज का सपना सच भी हुआ. इस तेज गेंदबाज ने मेलबर्न टेस्ट में डेब्यू किया और उसके बाद इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 2 टेस्ट के बाद ही सिराज ने अपने टेस्ट करियर का पहला फाइव विकेट हॉल (पारी में 5 विकेट) लेने का कारनामा किया. गाबा की पिच पर सिराज की आग उगलती गेंदों को देखने के बाद उन्हें मौजूदा क्रिकेटर और पूर्व दिग्गज सलाम कर रहे हैं. लेकिन दिनेश कार्तिक ने जो संदेश सिराज के लिए लिखा है, उसे पढ़कर सिराज की आंखें जरूर गीली हो जाएंगी.दिनेश कार्तिक ने सिराज की तारीफ करते हुए बेहद इमोशनल ट्वीट किया. कार्तिक ने लिखा, 'सीरीज से पहले शोक में डूबे थे लेकिन इसके बाद डेब्यू किया और उसी सीरीज में एक पारी में पांच विकेट लिये. सिराज तुम्हें सलाम. तुम्हारे पिता को गर्व होगा और वो ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे कि उनका बेटा देश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.'इरफान पठान ने भी सिराज और शार्दुल ठाकुर की तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, सिराज और शार्दुल के प्रदर्शन में ये दिखाई दिया. अगर आपने घरेलू क्रिकेट में मेहनत की है तो आप टेस्ट सीरीज में लंबे स्पेल डाल सकते हैं. दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया.'आकाश चोपड़ा ने भी सिराज को सलाम किया, उन्होंने लिखा, 'अपने पिता को खाया लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रुकने का फैसला किया. नस्लीय टिप्पणियां सही लेकिन उसका असर नहीं पड़ा. अपने तीसरे ही टेस्ट मैच में गेंदबाजों का नेतृत्व किया और अब पांच विकेट लिये. सिराज तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार दोनों है.'ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी ने भी सिराज की तारीफ की. मूडी ने लिखा, 'पिछले कुछ महीनों में सिराज ने बहुत कुछ सहा है, वो इस पांच विकेट के हकदार हैं. मैच कहीं भी जा सकता है-328 रनों की चुनौती है. उम्मीद है कि मौसम ठीक रहेगा.'