VIDEO: रवींद्र जडेजा का बीच मैच में दिखा नया रूप, बन गए 'अंपायर', रिव्यू का किया इशारा

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और पहली पारी में 480 रन बना डाले. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सबसे अच्छी बल्लेबाजी सतह पर पहले बल्लेबाजी करना चुना और इसका सबसे अधिक फायदा उठाया. उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के शतकों के बाद टोड मर्फी और नाथन लायन की अंतिम जोड़ी ने 70 रन की साझेदारी कर टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारतीय टीम अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल (WTC Final) में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है. इस टेंशन भरे माहौल के बीच रवींद्र जडेजा का मजाकिया अंदाज मैदान पर सबके सामने आया.

ऑस्ट्रेलिया की मैराथन पारी के दौरान 208 रनों की उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन साझेदारी को तोड़ना भारत के लिए काफी अहम था, क्योंकि उन्होंने दो से अधिक सेशन तक बल्लेबाजी की. जब ग्रीन और ख्वाजा रन बनाते जा रहे थे, इस बीट टीम इंडिया उन्हें आउट करने के लिए मिले हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश की. ऐसे ही जब कैमरन ग्रीन 111 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त आर अश्विन की एक गेंद से चूक गए और विकेटकीपर केएस भरत ने स्टंप्स को हिला दिया.

भारतीय क्रिकेटर का 41 साल में IPL डेब्यू, सिर्फ 2 गेंद पर ली हैट्रिक, अफसोस! नहीं खेल पाया 1 भी इंटरनेशनल मैच

युवराज सिंह ही नहीं, योगराज सिंह के हैं 2 बेटे और, एक है युवी का सगा भाई तो दूसरा सौतेला, जानें करते हैं क्या काम

कैमरन ग्रीन के थोड़े पैर हिले थे. केएस भरत ने स्क्वॉयर लेग अंपायर की तरफ देखा. वहां रवींद्र जडेजा खड़े थे. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, इस वायरल वीडियो में रवींद्र जडेजा भारत की अपील पर तीसरे अंपायर को इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं. जडेजा मजाकिया अंदाज में अंपायर की तरह पहले तीसरे अंपायर को इशारा करते हैं और फिर कैमरन ग्रीन को आउट भी करार दे देते हैं.

India players trying to become square leg umpire to get a wicket. Still can’t get Cam Green out @FoxCricket #cricket #INDvsAUS pic.twitter.com/uz7VrUYq9z

— Brad Mellington (@BradMellington) March 10, 2023