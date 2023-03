नई दिल्‍ली. अहमदाबाद टेस्‍ट के तीसरे दिन विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) अर्धशतक जड़ दिया. लंबे वक्‍त से खराब फॉर्म से जूझ रहे पूर्व कप्‍तान के बैट से 14 महीने बाद फिफ्टी निकली है. हालांकि यह अर्धशतक भी अंपायर नितिन मेनन (Nitin Menon) की वजह से विवादों में घिर गया. मैदान पर काफी ड्रामा हुआ. 50 रन पूरे होने पर बल्‍ला उठाने के लिए विराट को काफी इंतजार भी करना पड़ा. अंत में पूर्व कप्‍तान की जीत हुई. विराट ने ब्रयान लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

अंपायर बना विराट का दुष्‍मन, फैन्‍स ने लगा दी क्‍लास

दरअसल, 93वें ओवर में विराट कोहली 48 रन पर थे. दो रन भागकर उन्‍होंने अपना अर्धशतक पूरा किया. ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय क्रिकेटर्स ने विराट के लिए तालियां बाजनी भी शुरू कर दी थी. इसी बीच अंपायर न‍ितिन मेनन को विराट द्वारा शॉर्ट रन लेने का संदेह हुआ. तीसरे अंपायर की मदद ली गई. बड़ी स्‍क्रीन पर देखने पर पता चला कि विराट के बल्‍ले का कुछ हिस्‍सा लाइन के अंदर आया था. जिसके बाद इसे अर्धशतक करार दिया गया.

अंपायर नितिन मेनन की इस फुर्ती पर विराट कोहली के फैन्‍स ने उनकी क्‍लास लगा दी. कुछ फैन्‍स ने उन्‍हें विराट का दुष्‍मन नंबर-1 करार दिया. एक फैन ऐसा भी था जिसने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि मेनन साहब तो अभी से विराट कोहली को आउट देने की योजना बनाने लगे हैं.

Nitin Menon becomes machine when it comes to Kohli’s errors. — Silly Point (@FarziCricketer) March 11, 2023

According to Nitin menon:

Out Not Out pic.twitter.com/XOEtaPYeTu — AJAY (@ajay71845) March 1, 2023

लारा छूटे पीछे अब केवल सचिन हैं आगे

विराट कोहली ने इस अर्धशतक के दम पर ब्रायन लारा का ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ विशेष रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लारा ने अपने करियर के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 4,714 रन बनाए थे. अब विराट कोहली के नाम कंगारुओं के खिलाफ कुल 4,722 रन हो गए हैं. इस फेहरिस्‍त में सबसे आगे सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ 6,707 रन बनाए हैं.

