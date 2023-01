नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलियाई टीम 2017 के बाद पहली बार भारत में टेस्‍ट सीरीज खेलने आ रही है. पैट कमिंस की टीम ने इस दौरे के लिए खास तैयारी की है. कंगारुओं ने टीम में 4 स्पिनर शामिल करने के साथ ही सिडनी में भारत की तरह टर्निंग विकेट बना उन पर जमकर अभ्‍यास किया है. वहीं, दुनिया के नंबर एक टेस्‍ट बैटर मार्नस लैबुशेन ने इस दौरे के लिए कुछ अलग ही तैयारी की है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्‍ट मैचों की शुरुआत 9 फरवरी से होगी. कंगारू 1 फरवरी को भारत आ जाएंगे. मार्नस लैबुशेन ने भारत के लिए उड़ान भरने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्‍ट डाली है. इसमें उनके बैग में बहुत सारे कॉफी के पैकेट रखे नजर आ रहे हैं. इस पोस्‍ट पर फैंस जमकर रिएक्‍शन दे रहे हैं. विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक ने लैबुशेन की पोस्‍ट पर कमेंट किया, आपको भारत में भी अच्छी कॉफी मिलेगी साथी. मार्नस कॉफी के शौकीन हैं.

Just a few KG of coffee on its way to 🇮🇳☕️🏏

Guess how many bags? https://t.co/jH5IY3bqhj pic.twitter.com/bmkVrbxWjE

— Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) January 29, 2023