नई दिल्‍ली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने अपने सालाना अवॉर्ड प्रोग्राम का आयोजन सोमवार को सिडनी में किया. इसमें ओपनर बैटर उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड दिया गया. ख्‍वाजा के हिस्‍से में कम्यूनिटी इम्पैक्ट अवॉर्ड भी आया. पुरस्‍कार लेते वक्‍त उस्‍मान इमोशनल हो गए. इस दौरान उन्‍होंने अपनी वाइफ रेचेल (Rachel Khawaja) से जुड़ी बातें भी शेयर कीं.

उस्‍मान ने प्रोग्राम में मौजूद रेचेल की तरफ देखते हुए कहा, आप चट्टान हैं. आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं. जब मैं 2019 में टीम से ड्रॉप हो गया तो आपने मुझे बिना शर्त प्यार दिया. मैं अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल वक्‍त के बारे में सोचकर भावुक हो रहा हूं. आपने मुझे तब प्यार किया जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा था. आपने मुझे तब प्यार किया जब मैं क्वींसलैंड के लिए खेल रहा था, तब भी जब मैं क्लब और वैलीज के लिए खेल रहा था. ओपनर बैटर ने आगे कहा, आप उस्मान ख्वाजा इंसान से प्यार करती हैं, न कि उस्मान ख्वाजा क्रिकेटर से. मैं इसके लिए आपका कर्जदार हूं. आपके बिना मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता था.

“You love Usman Khawaja the person, not Usman Khawaja the cricketer.” ❤️

The Shane Warne Men’s Test Player of the Year, @Uz_Khawaja #AusCricketAwards | @FoxCricket pic.twitter.com/A0CseyZVyn

— CODE Cricket (@codecricketau) January 30, 2023