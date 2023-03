VIDEO: केएल राहुल के बाद अक्षर पटेल ने भी पत्नी के साथ किए महाकालेश्वर के दर्शन, भस्म आरती में लिया हिस्सा

नई दिल्ली. भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर टेस्ट से पहले पत्नी मेहा के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए. नवविवाहित जोड़े ने मंदिर परिसर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. वे ‘भस्म आरती’ में भाग लेने के लिए सुबह-सुबह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जो आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त के दौरान नंदीहाल में की जाती है.

महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि आरती देखना उसका सपना था. क्रिकेटर के मुताबिक, वह पांच साल पहले मंदिर आए थे लेकिन मौका चूक गए थे. इस बार उनकी इच्छा आखिरकार पूरी हुई. अनुष्ठान पूरा करने के बाद लगभग दो घंटे वहां बिताने वाले अक्षर और मेहा ने मंदिर के अंदर जलाभिषेक किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा.

अक्षर पटेल ने अपने साथी केएल राहुल के महाकालेश्वर के दर्शन के एक दिन बाद दर्शन किए. केएल राहुल के साथ उनकी पत्नी आथिया शेट्टी भी साथ थीं. केएल राहुल और आथिया शेट्टी ने भी मंदिर में जलाभिषेक और पूजा की. राहुल और आथिया ने भी मशहूर भस्म आरती में हिस्सा लिया था. अक्षर और राहुल की शादी एक ही हफ्ते में हुई थी.

Ujjain Indian cricketer Akshar Patel along with wife Meha participated in Bhasma Aarti at Mahakal temple.

He said, “It was great to participate in Bhasm Aarti. I had come 5 years back as well but could not participate in Bhasm Aarti but now after marriage we have come here.” pic.twitter.com/AHBFf2oCNF

