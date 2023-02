नई दिल्‍ली. दिल्‍ली टेस्‍ट में भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) पर महज ढाई दिन में ही जीत दर्ज कर ली. नागपुर की तर्ज पर ही दिल्‍ली में भी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ही भारत की जीत के हीरो रहे. उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा दिया है. अब बस टीम इंडिया को बाकी बचे दो मैचों में से एक जीत की जरूरत है. ये जीत मिलते ही भारत इंग्‍लैंड में होने वाले टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर लेगा. दिल्‍ली टेस्‍ट के दौरान का ही विराट कोहली (Virat Kohli) का एक रिएक्‍शन वीडियो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है.

विराट कोहली मुकाबले के दौरान फिल्डिंग कर रहे थे. वो स्लिप में केएस भरत के पास खड़े थे. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम बैटिंग कर रही थी. इसी बीच स्‍टैंड्स में बैठे लोग आरसीबी…आरसीबी के नाम के नारे लगाने लगे. विराट ने फैन्‍स की ओर मुड़े और उनके सामने अपनी उंगली से जर्सी पर लगे बीसीसीआई के लोगो की तरफ ईशारा किया.

See what #ViratKohli did when crowd was chanting ‘RCB’. 🇮🇳#INDvAUS pic.twitter.com/vpLipJAGcY

— Nikhil🏏 (@CricNiks) February 20, 2023