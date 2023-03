पहले पाकिस्तानी और अब भारतीय गेंदबाज ने स्टीव स्मिथ को दिया दर्द, 6 साल का जख्म हुआ ताजा, रन बनाने को तरसे

हाइलाइट्स स्टीव स्मिथ ने चेन्नई में 3 गेंदें खेलीं, लेकिन खाता नहीं खोल पाए. स्मिथ अबतक 126 वनडे पारियों में 6 बार 9 पर आउट हुए हैं.

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई स्टार बैटर स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में डक पर आउट हुए. उन्हें हार्दिक पंड्या ने आउट किया. हालांकि, स्मिथ इससे पहले 5 मौकों पर वनडे क्रिकेट में डक हुए हैं. स्मिथ आज से पहले जब डक आउट हुए थे तो यह 6 साल पुरानी बात थी. पिछले 6 सालों में स्मिथ एक बार भी डक पर आउट नहीं हुए थे. पिछली बार स्मिथ को यह जख्म पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने दिया था. स्मिथ भारत के खिलाफ 13वें ओवर में आउट हुए.

स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे. उन्होंने पहली दो गेंद खेली और कोई रन नहीं बना पाए. इसके बाद तीसरी गेंद पर उनका कैच केएल राहुल ने लपक लिया. स्मिथ बिना खाता खोले निराश होते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस चले गए. स्मिथ तीसरे वनडे में हार्दिक का दूसरा शिकार थे. इसके अलावा हार्दिक पंड्या ने वनडे क्रिकेट में पांचवी बार स्टीव स्मिथ का शिकार किया है. वहीं, आदिल राशिद वनडे में 6 बार स्टीव स्मिथ को आउट किया है. स्टीव स्मिथ अंतिम बार जनवरी 2017 में ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर के हाथों 0 पर आउट हुए थे. स्मिथ अपने पूरे करियर में अबतक सिर्फ 6 बार वनडे क्रिकेट में 0 पर आउट हुए हैं, जबकि उन्होंने वनडे क्रिकेटर में 126 पारियां खेली हैं.

भारत के खिलाफ यह सीरीज स्टीव स्मिथ के लिए बहुत शानदार नहीं रही है. 2017 में भारत के अपने आखिरी टेस्ट दौरे में स्मिथ ने 4 टेस्ट में 499 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल थे. यह स्टार बल्लेबाज 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. भारत ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था. स्मिथ ने 25 की औसत से केवल 145 रन बनाए और 4 टेस्ट मैचों में एक भी अर्धशतक लगाने में असफल रहे थे. वहीं, 3 मैचों की वनडे सीरीज की 2 पारियों में स्मिथ सिर्फ 22 रन ही बना पाए.

वनडे क्रिकेट में स्टीव स्मिथ कितनी बार हुए 0 पर आउट?

अजमल शहजाद vs इंग्लैंड, होबार्ट 2011

स्टीवन फिन जेम्स एंडरसन (रन आउट) vs इंग्लैंड, सिडनी 2011

इमरान ताहिर vs दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन 2016

ट्रेंट बोल्ट vs न्यूजीलैंड, मेलबर्न 2016

मोहम्मद आमिर vs पाकिस्तान, ब्रिस्बेन 2017

हार्दिक पंड्या vs भारत, चेन्नई 2023

हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टेस्ट सीरीज में जो आश्चर्यजनक बदलाव किया, उसके लिए स्टार बल्लेबाज जिम्मेदार था. क्योंकि पैट कमिंस दूसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया वापस लौट गए थे. इसके बाद विश्व नंबर 1 बल्लेबाज ने स्टैंड-इन कप्तान के रूप में पदभार संभाला. ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस की कप्तानी में पहले दोनों टेस्ट महज 3 दिन के भीतर ही हार गया था. स्टीव स्मिथ के कप्तानी संभालने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया था और इंदौर टेस्ट को 9 विकेट से जीता था. वहीं, अहमदाबाद में खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया था. स्मिथ ने वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का नेतृत्व किया है, क्योंकि पैट कमिंस ने अपनी मां के निधन के बाद ऑस्ट्रेलिया में वापस रहने का फैसला किया.

