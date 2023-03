VIDEO: शमी की सनसनाती गेंद पर बोल्ड हुआ नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, लोगों का माथा चकराया

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का चौथा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले दिन की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए हैं. स्टंप तक उस्मान ख्वाजा 252 गेंद में 104 और कैमरन ग्रीन 64 गेंद में 49 रन बनाकर नाबाद हैं.

शमी ने मार्नस लाबुशेन को किया बोल्ड:

कंगारू टीम को दिन का पहला झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगा. हेड अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जडेजा के हाथों लपके गए. कंगारू टीम अभी इस बड़े झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि टीम के अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन भी मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हो गए.

….. @MdShami11 sends back Labuschagne to scalp the second wicket for #TeamIndia

Follow the match ▶️ https://t.co/8DPghkx0DE#INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/LT3ao2kFBk

— BCCI (@BCCI) March 9, 2023