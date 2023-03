VIDEO: शमी की तैरती गेंद पर बोल्ड हुए हैंड्सकॉम्ब, स्टंप का हाल तो देखिए जनाब, कई मीटर दूर जाकर गिरी

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का चौथा मुकाबला नौ मार्च से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) जबर्दस्त लय में नजर आ रहे हैं. उन्होंने खबर लिखे जाने तक 14 ओवरों की गेंदबाजी की है. इस बीच उन्होंने 3.14 की इकोनॉमी से 44 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक दो सफलता प्राप्त की है.

मोहम्मद शमी ने पीटर हैंड्सकॉम्ब को किया बोल्ड:

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को चौथा बड़ा झटका मध्यक्रम के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब (Peter Handscomb) के रूप में लगा है. हैंड्सकॉम्ब को मोहम्मद शमी ने बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. शमी ने हैंड्सकॉम्ब को जिस तरह आउट किया. वहां उपस्थित हर कोई एक पल के लिए सन्न रह गया.

As good as it gets! 🔥🔥@MdShami11 uproots the off-stump to dismiss Handscomb for 17! 👏👏

Australia 170/4.

