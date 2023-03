नई दिल्‍ली. अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकट में नए मिस्‍टर 360 डिग्री के तौर पर मशहूर हुए भारतीय टीम के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में मुंबई के बाद विशाखापत्‍तनम में भी फ्लॉप रहे. खासबात यह है कि दोनों बार ही सूर्या अपना खाता तक नहीं खोल पाए. इन दोनों ही मैचों में वो गोल्‍डन डक का शिकार हुए. मैच की पहली ही गेंद पर दोनों मुकाबलों में मिशेल स्‍टार्क ने सूर्यकुमार यादव को चलता किया. ऐसे में टी20 में नंबर-1 बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव के अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट पर गृहण लगता नजर आ रहा है.

सूर्यकुमार यादव मौजूदा वक्‍त पर वनडे सीरीज में पहले स्‍थान पर हैं. श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के चलते ही उन्‍हें वन सीरीज में रेगुलर मौके दिए जा रहे हैं. हालांकि अगर वनडे में उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो वो 22 मैचों में 25.47 की औसत से 433 रन ही बना पाए हैं. उनके वनडे करियर में महज दो अर्धशतक हैं. ऐसे में बैक टू बैक दो मैचों में गोल्‍डन डक का शिकार होने के बाद फैन्‍स के निशाने पर आना तय था.

इस वक्‍त सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार यादव की खूब खिंचाई की जा रही है. कुछ फैन्‍स तो एबी डीविलियर्स से तुलना किए जाने पर ट्रोल कर रहे हैं. उन्‍हें सस्‍ता एबी डीविलियर्स भी बुलाया जा रहा है.

People compare this flat track 360° Suryakumar Yadav with AB devilliers lmao, he isn’t close to AB in a single format leave 3 formats. pic.twitter.com/LSdryNKOPL — Vishal. (@SportyVishaI) March 19, 2023

It’s time to get this Beast Sanju Samson permanent place in middle order in ODIs He is miles ahead of Suryakumar Yadav in ODIs pic.twitter.com/uQ4FokS2zv — Vishal. (@SportyVishaI) March 19, 2023

This sasta 360° suryakumar yadav got compared with ABD who dominated all 3 formats 😂😂😭😭😭🙏

Blood on their hands who all compared these both — M. (@IconicKohIi) March 19, 2023



भारतीय टीम मैनेजमेंट आगामी 50 ओवरों के विश्‍व कप को देखते हुए सूर्यकुमार यादव को मध्‍यक्रम में विस्‍फोटक बैटर के तौर पर आजमाना चाहता है. यही वजह है कि टी20 में कामयाब होने के बाद उन्‍हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं. सूर्य अबतक इस फॉर्मेट में फ्लॉप रहे हैं. इतना ही नहीं टेस्‍ट क्रिकेट में मिले मौके का भी सूर्या फायदा नहीं उठा पाए थे.

Tags: AB De Villiers, India vs Australia, Suryakumar Yadav