India vs Australia: टीम इंडिया में चोटिल खिलाड़ियों का लगा काफिला, सोशल मीडिया पर रवि शास्त्री हुए ट्रोल

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अपने खिलाड़ियों को चोटिल होने से परेशानी का सामना कर रही है. एडिलेड टेस्ट से शुरू हुआ चोटों का सिलसिला सिडनी टेस्ट के बाद भी जारी है. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अब तक मोहम्मद शमी, उमेश यादव, रवींद्र जडेजा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मयंक अग्रवाल और रविचंद्रन अश्विन चोटिल हो चुके हैं. इससे पहले इशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार भी चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरा नहीं कर पाए थे. हर दिन भारतीय खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबरें आने के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री को ट्रोल किया जा रहा है.भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पेट में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. उनसे पहले शमी, उमेश, जडेजा और विहारी पहले ही चोट की वजह से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं. इसके अलावा भारतीय टीम प्रबंधन के सामने यह बड़ी समस्या आ गई है कि अंतिम एकादश में किसे रखा जाए. ऋषभ पंत चोट के चलते बतौर बल्लेबाज ही खेलने वाले हैं. रविचंद्रन अश्विन की पीठ की जकड़न की समस्या बढ़ गई जिससे भारत के पास अधिक विकल्प नहीं बचे हैं. उन्होंने सिडनी टेस्ट में साढ़े तीन घंटे बल्लेबाजी कर भारत को हार से बचाया था. मयंक अग्रवाल और केएल राहुल प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए थे. अगर मयंक की चोट ज्यादा गंभीर नहीं होगी तो उन्हें हनुमा विहारी के जगह उतारा जाएगा.जसप्रीत बुमराह के नहीं खेलने से टी नटराजन को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिलेगा. गेंदबाजी की कमान सिर्फ दो टेस्ट खेलने वाले मोहम्मद सिराज संभालेंगे और उनका साथ नटराजन, शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी देंगे. ठाकुर और सैनी के पास सिर्फ एक-एक टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है.शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज.