IND VS AUS: सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराने के बाद गरजे टीम इंडिया के खिलाड़ी- आखिरी दम तक लड़ेंगे, ब्रिसबेन के लिये तैयार

Proud of the courage and character shown by the team 🇮🇳Looking forward to the next challenge!#AUSvIND #TestCricketAtItsBest pic.twitter.com/4ucBEselUW — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) January 11, 2021

Bruised. Broken. But never short of character. Really happy with how the boys fought till the end. Lots to learn and improve as we look forward to Brisbane now. pic.twitter.com/4VBZGCvbnp — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 11, 2021

A team performance for the history books 🇮🇳 pic.twitter.com/uOZQ0TNqJV — Shubman Gill (@RealShubmanGill) January 11, 2021

Hard work truly pays off 💪. Happy to contribute to the team. Well done boys. 👏 On to Brisbane. ⏭️ @BCCI pic.twitter.com/RIhpNUsFoI — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 11, 2021

Fighting till the very end ⚔️ Tremendous spirit shown by the team 🇮🇳💪 pic.twitter.com/ZEHuaFK1G9 — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) January 11, 2021

. टीम इंडिया ने सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम (India vs Australia) को जबर्दस्त पटखनी देते हुए मैच ड्रॉ करा लिया. खेल के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे लेकिन भारतीय टीम ने जबर्दस्त बल्लेबाजी करते हुए आखिरी दिन महज 3 ही विकेट गंवाए. भारत ने चौथी पारी में 131 ओवर तक बल्लेबाजी की और सिडनी टेस्ट ड्रॉ करा लिया. सिडनी में टेस्ट ड्रॉ होने के बाद एक ओर जहां ऑस्ट्रेलियाई खेमा निराश है, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम में खुशी की लहर है. बीसीसीआई ने सिडनी टेस्ट के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें सभी खिलाड़ी एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए. कप्तान रहाणे ने हनुमा विहारी को गले लगाते हुए उनकी तारीफ की. इसके बाद कई भारतीय खिलाड़ियों ने ब्रिसबेन टेस्ट के लिए अपने इरादे भी जाहिर कर दिये.सिडनी टेस्ट के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी टीम आखिरी दम तक लड़ने पर यकीन रहती है और अब वो ब्रिसबेन की चुनौती के लिए भी तैयार है. दोनों पारियों में अर्धशतक ठोकने वाले चेतेश्वर पुजारा ने कहा, 'भारतीय टीम की ओर से दिखाए साहस पर गर्व है. अगली चुनौती का इंतजार.'कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ट्वीट किया, 'चोट. टूटे हुए लेकिन जज्बे की कमी नहीं. लड़कों ने आखिरी दम तक लड़ाई की इससे मैं बेहद खुश हूं. ब्रिसबेन की ओर नजर है, सुधार और सीखने के लिए बहुत कुछ.'शुभमन गिल ने लिखा, 'इतिहास पन्नों के लिए टीम का जबर्दस्त प्रदर्शन'सिडनी में 97 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले ऋषभ पंत ने लिखा, 'कड़ी मेहनत रंग लाई. टीम के लिए योगदान देकर बेहद खुश हूं. शानदार प्रदर्शन लड़कों. अब ब्रिसबेन की ओर'चोटिल रवींद्र जडेजा भी टीम की जीत से बेहद खुश दिखे, उन्होंने लिखा, 'आखिरी दम तक लड़ाई. टीम इंडिया ने गजब का जज्बा दिखाया.'सिडनी टेस्ट को ड्रॉ कराने में सबसे बड़ा हाथ चार भारतीय खिलाड़ियों का रहा. चेतेश्वर पुजारा ने 205 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली. ऋषभ पंत ने 118 गेदों में 97 रन ठोके, हनुमा विहारी ने 161 गेंदों में 23 रन बनाए, वहीं आर अश्विन ने 128 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली. नतीजा सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहा और टेस्ट सीरीज भी 1-1 से बराबर है. अब ब्रिसबेन में इस सीरीज के विजेता का फैसला हो सकता है.