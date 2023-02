नई दिल्‍ली. इंतजार खत्‍म होने में बस चंद दिन बाकी हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS Test Series) के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) के लिए 4 टेस्‍ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी से होगी. दोनों टीमों के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में पहला टेस्‍ट मैच खेला जाएगा.

कंगारुओं को एक बार फ‍िर पटखनी देने के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई में टीम इंडिया (Team India) ने जमकर पसीना बहाया है. कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने टीम के ट्रेनिंग कैंप से जुड़ी कुछ बाते बताई हैं. इसका वीडियो बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

Preps in full swing 👌 👌 #TeamIndia hit the ground running for the #INDvAUS Test series opener in Nagpur 👍 👍 pic.twitter.com/LwJUGZ5hPp

— BCCI (@BCCI) February 5, 2023