भारत - ऑस्ट्रेलिया निर्णायक वनडे में कब और कहां होगी टक्कर, फ्री में मैच का लुत्फ उठाने के लिए आजमाए ये तरीका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधे घंटे पहले यानी दोपहर 1:00 बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे मैच की लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर देख सकते हैं.

डीडी फ्री डिश में डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच को फ्री में देखा जा सकता है. साथ ही जियो टीवी पर भी निशुल्क आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (Where to watch IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming) कहां देखें?